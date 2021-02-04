С такой РЫБАЛКОЙ и ФИТНЕСА не надо / РЫБАЛКА на ТАЕЖНЫХ реках / КАК похудеть НА 5 кг за РЫБАЛКУ

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друзья всем привет. вот и очередной раз мы выбрались на рыбалку на таежные реки. как вы и просили снимай весь процес рыбалки. что мы в этот раз и сделали для вас. на таежных реках основной обитатель это хариус. и что бы поймать хариуса вы должны быть постоянно в движении. эта рыбалка далась очень тяжело из за очень большого количества снега и так же осложняла процесс рыбалки вода между льдом и снегом. при движении по тайге на лыжи налипал снег. как говорится с такой рыбалкой и фитнеса не надо. было потрачено очень много сил но хариуса нам все таки удалось поймать. пусть и не много. но бывают рыбалки с разным результатом. были разведаны новые места. но хариус не хотел ловиться из за постоянных перемен в погоде. так как хариус это очень капризная рыба. да и таежная рыбалка никогда не была легкой. всегда получается трудовая рыбалка. по ощущениям я за рыбалку похудел на 5 кг. собирались с утра снова на водоем но сил уже не осталось. будем стараться вас почаще радовать видео с наших рыбалок.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA

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