Информационная программа «Новости» от 25.02.2021
00:00 Выпуск
01:07 Экс мэр Инты Лариса Титовец предстала перед судом.
03:14 Данные по ситуации с коронавирусом.
04:03 Пострадавших от дистанционных жуликов меньше не становится.
8:00 Директора хозяйств, зоотехники, бригадиры и оленеводы, главы крестьянско-фермерских хозяйств прошли обучение и повысили квалификацию.
12:06 В Инте подвели итоги в сфере реализации направлений деятельности РДШ.
15:50 В Инте стартовал Всероссийский конкурс «Учитель года 2021».
21:17 Интинские спортсмены в очередной раз завоевали высокие награды.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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