Информационная программа «Новости» от 04.02.2021
00:00 Выпуск.
00:53 Медики готовы вакцинировать от коронавируса работающих горожан на предприятиях.
04:14 Данные по коронавирусу на 3 февраля.
05:27 В Инте растет количество ДТП с пострадавшими.
10:08 В Инте возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
11:41 Изменения в бухучете, отчетности, налоговом и трудовом законодательстве.
14:53 Как оформить перерасчет за вывоз ТКО.
17:05 Врачи скорой помощи стали работать на планшетах.
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