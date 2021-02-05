Информационная программа «Новости» от 04.02.2021

00:00 Выпуск.

00:53 Медики готовы вакцинировать от коронавируса работающих горожан на предприятиях.

04:14 Данные по коронавирусу на 3 февраля.

05:27 В Инте растет количество ДТП с пострадавшими.

10:08 В Инте возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

11:41 Изменения в бухучете, отчетности, налоговом и трудовом законодательстве.

14:53 Как оформить перерасчет за вывоз ТКО.

17:05 Врачи скорой помощи стали работать на планшетах.

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