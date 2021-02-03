Информационная программа «Новости» от 02.02.2021
00:00 Выпуск.
00:57 В Интинском Округе введены в эксплуатацию несколько зимних автодорог.
05:12 Мэр города вручил нескольким интинцам высокие награды.
07:28 В Инте отмечается рост дорожно-транспортных происшествий.
10:58 В республике Коми продолжают фиксировать рост пожаров.
13:26 Погода испытывает на прочность коммунальные службы.
19:27 Выставка Юрия Худова и Любови Бойковой.
Все сюжеты https://youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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