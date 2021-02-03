Информационная программа «Новости» от 02.02.2021

00:00 Выпуск.

00:57 В Интинском Округе введены в эксплуатацию несколько зимних автодорог.

05:12 Мэр города вручил нескольким интинцам высокие награды.

07:28 В Инте отмечается рост дорожно-транспортных происшествий.

10:58 В республике Коми продолжают фиксировать рост пожаров.

13:26 Погода испытывает на прочность коммунальные службы.

19:27 Выставка Юрия Худова и Любови Бойковой.

Все сюжеты https://youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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