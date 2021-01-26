Информационная программа «Новости» от 26.01.2021

Автор: ·

00:00 Выпуск
00:52 Интинская ТЭЦ готовится к переходу на газ.
07:52 В Интинском Округе принимаются дополнительные меры пожарной безопасности.
09:30 Внесены изменения в постановление об актированных днях в Инте.
12:49 25 января интинцы отметили День студента.
17:30 В Инте проходят тематические мероприятия, посвященные Дню воинской славы.
21:25 Правила оформления «Европротокола».
22:26 В центре города работает бесплатный каток под открытым небом.

Все сюжеты https://youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на наш канал:
http://5kanal.tv

Метки:

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.