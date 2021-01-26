Информационная программа «Новости» от 26.01.2021
00:00 Выпуск
00:52 Интинская ТЭЦ готовится к переходу на газ.
07:52 В Интинском Округе принимаются дополнительные меры пожарной безопасности.
09:30 Внесены изменения в постановление об актированных днях в Инте.
12:49 25 января интинцы отметили День студента.
17:30 В Инте проходят тематические мероприятия, посвященные Дню воинской славы.
21:25 Правила оформления «Европротокола».
22:26 В центре города работает бесплатный каток под открытым небом.
Все сюжеты https://youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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