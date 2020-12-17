ЖЕСТЬ!!! ВОТ это РЫБАЛКА!!! ТАКОГО клева НАЛИМА мы НЕ ОЖИДАЛИ / РЫБАЛКА на НАЛИМА

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друзья всем привет. сегодня был очередной выезд на рыбалку на налима. сегодня рыбалка на налима была результативной. проверка продольников на налима принесла хорошие результаты. по нашим предположениям нам все таки удалось найти тропу налима. если нам удалось найти тропу налима то мы теперь при каждой проверке будем с рыбой. рыбалка на налима это очень увлекательная рыбалка. при проверке снастей ты не знаешь какого размера налим тебе попадется. а когда ловится большая рыба это всегда приятно. ну а мы продолжаем выезжать на рыбалку и снимать для вас ролики.надеемся вам понравилась наша рыбалка на налима. ну а скоро мы начнем выезжать на другие виды ловли рыбы. и постараемся вам показать нашу рыбалку во всей красе. если есть какие предложения или замечания пишите в комментариях. мы читаем все ваши комментарии.ну а в ближайшее время мы с вами снова увидимся на рыбалке.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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