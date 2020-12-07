РЫБАЛКА на налима / КТО победит ЕРШ или КОРОЕД ??? / ЧТО удалось ПОЙМАТЬ за ТРИ РЫБАЛКИ

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Друзья всем привет. рыбалка на налима продолжается. в связи с резкими перепадами погоды рыба категорически отказывается клевать. и мы для эксперимента решили на продольник поставить разные наживки. как вы видели у нас на продольниках по 2 крючка. на один мы насадили любимое лакомство налима. как вы догадались это ерш. а на второй крючок мы наживили короеда в надежде поймать других обитателей печоры. за рыбалку нам удалось поймать одну особь налима.вес пойманного налима составил 1430 грамм. как и обещали проверяла продольники светлана. как вы заметили в конце видео из наживок победил ерш. на налиме которого мы поймали было три пиявки. это говорит о том что налим совершенно не передвигается. и скорее всего это связано с погодными условиями. но мы не сдаемся и будем ждать хода рыбы. так как две особи что мы поймали были с молокой. значит нереста еще не было и вся рыбалка у нас впереди.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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