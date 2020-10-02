Озеленение на «сыктывкарской централке» закончат уже к концу следующей недели
На территории возле бассейна уже уложили гранитные плиты, большие камни, в том числе и дикие из Усть-Куломского района, провели электрику, установили дренажные системы.
На территории возле бассейна уже уложили гранитные плиты, большие камни, в том числе и дикие из Усть-Куломского района, провели электрику, установили дренажные системы.
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