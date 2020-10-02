В Сыктывкаре открыли фестиваль национальной драматургии

Событие приурочили к семидесятилетию Алексея Попова. Юбилей коми писателя пришелся на июль, однако из-за пандемии празднование отложили. Вместо этого, теперь уже осенью, торжество отметили с размахом. Гости чествовали именинника и смотрели спектакль по его пьесе. Поздравить драматурга пришел и Глава Коми Владимир Уйба.