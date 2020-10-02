Больше половины хоккейного клуба «Строитель» переболели коронавирусом

Главный тренер хоккейного клуба «Строитель» Павел Франц и больше половины сыктывкарской команды переболели коронавирусом. Об этом рассказали на традиционной встрече с самыми преданными болельщиками. Разговор, как обычно это и бывает, оказался откровенным – когда воспитанники местной школы хоккея с мячом получат игровую практику в основе клуба, почему не забиваем с угловых и так неважно выступаем на Кубке?