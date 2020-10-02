Больше половины хоккейного клуба «Строитель» переболели коронавирусом
Главный тренер хоккейного клуба «Строитель» Павел Франц и больше половины сыктывкарской команды переболели коронавирусом. Об этом рассказали на традиционной встрече с самыми преданными болельщиками. Разговор, как обычно это и бывает, оказался откровенным – когда воспитанники местной школы хоккея с мячом получат игровую практику в основе клуба, почему не забиваем с угловых и так неважно выступаем на Кубке?
Если вас интересует пиар Музыки , то вы можете обратиться по этому адресу https://upsound.org/albomy-v-top-17-sposobov-raskrukti-za-8-minut/ . Они уже давно этим занимаются. О них много положительных отзывов.