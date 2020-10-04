Открытие современных мастерских для обучения промышленным и инженерным технологиям

Нацпроект «Образование»: в Сыктывкаре открыли современные мастерские для обучения промышленным и инженерным технологиям.

Сыктывкарский политехнический техникум получил грант в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», что позволило открыть в учебном заведении 5 современных мастерских по компетенциям «Сварочные технологии», «Лазерные технологии», «Электроника», «Интернет вещей» и «Аддитивное производство («Реверсивный инжиниринг»)». С новыми возможностями профессионального образования ознакомился Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Церемония открытия новых мастерских в Сыктывкарском политехническом техникуме состоялась 2 октября – в день 80-летия системы профессионально-технического образования России.

Для оборудования мастерских было приобретено более 700 единиц оборудования. Преподаватели, которые будут на нем работать, прошли обучение по стандартам Ворлдскиллс.

В новых мастерских студенты смогут получать специальности по профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия. Также здесь будут проходить профориентационные мероприятия для школьников, стажировки для педагогов и представителей предприятий и организаций республики.

https://rkomi.ru/news/106