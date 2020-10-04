Торжественное собрание, посвящённое 80-летию системы профессионального образования России

Владимир Уйба поздравил педагогов республики с 80-летием системы профессионально-технического образования России и наступающим Днём учителя.

По случаю праздника в Сыктывкаре 2 октября состоялось торжественное собрание, на котором Глава Республики Коми вручил государственные награды работникам системы профессионального образования.

«Педагоги ведут наших детей по жизни на протяжении многих лет. Детский сад, школа, учреждения среднего и высшего профессионального образования – на всех этапах обучения очень важна роль учителя, наставника, — подчеркнул Владимир Уйба. — Это не просто профессия, это служение. Образование было, есть и будет приоритетом в государственной политике. Потому что от результатов труда педагогов во многом зависит, кем станут завтра сегодняшние школьники и студенты, а значит и то, каким будет наше с вами будущее».

В Республике Коми трудятся почти 18 тысяч педагогических работников. Они работают в 325 школах и 325 детских садах. Система профессионального образования представлена 30 учреждениями, которые каждый год принимают на учебу свыше 6000 человек.

На торжественном собрании были подведены итоги и вручены дипломы победителей республиканских конкурсов «Лучший директор школы» и «Топ лучших сельских школ».

https://rkomi.ru/news/107