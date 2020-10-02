Название ролика: Жительница Сосногорска выиграла билет на «Формулу 1»
Всё, что она сделала – это оставила комментарий под постом с розыгрышем в официальной группе сети супермаркетов и через несколько дней узнала, что именно ей достался заветный приз. Причём, одной из тысячи других участников. В итоге Ольга Ковалёва получила официальное приглашение на королевские гонки. 4 дня стоимостью в 140 000 рублей.
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