Название ролика: Жительница Сосногорска выиграла билет на «Формулу 1»

Всё, что она сделала – это оставила комментарий под постом с розыгрышем в официальной группе сети супермаркетов и через несколько дней узнала, что именно ей достался заветный приз. Причём, одной из тысячи других участников. В итоге Ольга Ковалёва получила официальное приглашение на королевские гонки. 4 дня стоимостью в 140 000 рублей.