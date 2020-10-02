В Сыктывкарском политехническом техникуме открыли образовательные мастерские «Worldskills»

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В Сыктывкарском политехническом техникуме открыли образовательные мастерские «Worldskills» по группе компетенций «Промышленные и инженерные технологии». Долгожданное событие приурочили к 80-летию профессионально-технического образования России.

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1 комментарий

  1. Аноним:
    02.10.2020 в 19:08

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