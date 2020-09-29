МОРСКИЕ деликатесы СВОИМИ РУКАМИ / ЛОСОСЬ, скумбрия и КАМБАЛА холодного КОПЧЕНИЯ.

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Друзья всем привет. решили себя порадовать морскими деликатесами которые мы приготовили своими руками. из морских деликатесов мы приобрели в магазине скумбрию, австрийский лосось и всеми любимая камбала. всю рыбу мы солили суим посом. как посолить рыбу я подробно показал в ролике. предварительно подготовив рыбу мы отправились к коптильни и приступили к холодному копчению. рецептов холодного копчения очень много. но мне нравится рецепт холодного копчения который я вам показал. всю рыбу которую мы коптили а это скумбрия, камбала и австрийский лосось мы попробовали. из трех видов рыбы холодного копчения самый вкусный оказался австрийский лосось потом всеми любимая скумбрия холодного копчения и камбала заняла третье почетное место. если у вас есть интересные рецепты холодного копчения пишите. с огромным удовольствием возьмем на вооружение. ну а вам друзья приятного аппетита,а кому понравилась коптильня хобби смик вы можете приобрести в магазине с хорошей скидкой. ссылка в описании.

#скумбрия #холодноекопчение #еда #вкусняшки

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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