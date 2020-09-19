КАК сохранить УЛОВ В ЖАРУ / ЧЕСТНЫЙ тест ТЕРМОКОНТЕЙНЕРА АРКТИКА
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Друзья всем привет. в это жаркое лето мы задались вопросом как сохранить улов на рыбалке и привезти рыбу домой свежей. и на помощь с данным вопросом к нам пришла компания АРКТИКА. оказывается компания арктика уже давно производит термоконтейнеры. и мы не раздумывая себе приобрели изотермический контейнер объемом на 40 литров. почему именно на 40 литров я рассказал в видео. теперь можно смело выезжать на рыбалки и не переживать о сохранности улова. мы всегда привезем рыбу домой свежую. пока что решили провести тест холодильника в домашних условиях. ну а полноценный тест уже будет на рыбалке.но те показатели которые мы увидели нас устроили полностью. если вы тоже в жаркую погоду думали как сохранить свой улов. то не задумываясь приобретайте себе термоконтейнер. а данное приобретение вас будет радовать не только на рыбалке.
Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!
#рыбалканапечоре #спиннинг #щука
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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g
Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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