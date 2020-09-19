КАК сохранить УЛОВ В ЖАРУ / ЧЕСТНЫЙ тест ТЕРМОКОНТЕЙНЕРА АРКТИКА

термоконтейнер АРКТИКА — https://clck.ru/PvcSf

термос АРКТИКА — https://clck.ru/LVh9A

Друзья всем привет. в это жаркое лето мы задались вопросом как сохранить улов на рыбалке и привезти рыбу домой свежей. и на помощь с данным вопросом к нам пришла компания АРКТИКА. оказывается компания арктика уже давно производит термоконтейнеры. и мы не раздумывая себе приобрели изотермический контейнер объемом на 40 литров. почему именно на 40 литров я рассказал в видео. теперь можно смело выезжать на рыбалки и не переживать о сохранности улова. мы всегда привезем рыбу домой свежую. пока что решили провести тест холодильника в домашних условиях. ну а полноценный тест уже будет на рыбалке.но те показатели которые мы увидели нас устроили полностью. если вы тоже в жаркую погоду думали как сохранить свой улов. то не задумываясь приобретайте себе термоконтейнер. а данное приобретение вас будет радовать не только на рыбалке.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

#рыбалканапечоре #спиннинг #щука

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

2202 2002 3365 4134

Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA

Я в контакте — https://vk.com/id28042172

Я в одноклассниках — https://ok.ru/profile/552744478541

Моя группа в контакте — https://vk.com/club145268577