Рабочая встреча с художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным

Владимир Уйба поддержал идею строительства в Сыктывкаре здания Молодёжного театра.

Концепция проекта обсуждена в ходе рабочей встречи исполняющего обязанности Главы Республики Коми Владимира Уйба с художественным руководителем Александринского театра, членом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Валерием Фокиным. Встреча состоялась 5 июня в Сыктывкаре. В ней принял участие также директор Александринского театра Ринат Досмухамедов.

Александринский театр взял шефство над Молодёжным театром Республики Коми. В ноябре этого года под руководством режиссёрско-постановочной группы Александринского театра труппой Молодёжного театра будет представлена премьера спектакля «Игроки» по пьесе Н.В. Гоголя.

Молодёжный театр создан в ноябре 2019 года и пока не имеет собственного здания. В ходе встречи Владимир Уйба и Валерий Фокин обсудили идею его строительства. В качестве места рассматривается промышленная зона, расположенная недалеко от центра Сыктывкара.

https://rkomi.ru/news/84654/