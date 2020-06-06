Представление министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского

Владимир Уйба поздравил Андрея Сицского с назначением на должность министра внутренних дел по Республике Коми.

Нового руководителя ведомства представил 5 июня по видеосвязи Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. В официальной церемонии принял участие и исполняющий обязанности Главы Республики Коми.

Андрей Сицский назначен министром внутренних дел по Республике Коми Указом Президента Российской Федерации № 347 от 1 июня 2020 года.

Владимир Уйба выразил уверенность, что знания, опыт и профессионализм нового министра позволят успешно решать задачи по обеспечению безопасности граждан, законности и правопорядка на территории Республики Коми. Руководитель региона пожелал Андрею Сицскому успехов на службе.

https://rkomi.ru/news/84653/