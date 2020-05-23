Рабочая поездка в Усть-Цилемский район

Владимир Уйба побывал в пострадавших от паводка селах Усть-Цилемского района.

21 мая исполняющий обязанности Главы Республики Коми посетил с рабочей поездкой Усть-Цилемский район, где продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Пик паводка еще не пройден.

По состоянию на 21 мая, в зоне подтопления – шесть населенных пунктов, 263 придомовые территории, в том числе 136 домов. Из мест подтопления отселены 53 человека, шестеро из них находятся в пунктах временного размещения, остальные переехали к родственникам.

https://rkomi.ru/news/84323/