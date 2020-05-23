Рабочая встреча с представителями общественности Ижемского района

Владимир Уйба предложил ижемцам принять участие в разработке программы комплексного развития Республики Коми.

Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Ижемского района. Исполняющий обязанности Главы Республики Коми, направляясь в Усть-Цилемский район, сделал остановку в Ижме, чтобы встретиться с общественниками.

Он рассказал, что сейчас работает над программой комплексного развития региона. «Республика Коми – самобытная земля, — подчеркнул Владимир Уйба, — Здесь должна быть своя история и свое развитие. Это не Москва и не Московская область. Республика важна и ценна своими небольшими городами и маленькими поселениями».

У каждого района Коми есть свои особенности, и эти особенности должны быть вплетены в общую программу развития территории.

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