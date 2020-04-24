ОДИН В ВЕСЕННЕЙ ТАЙГЕ Закрытие сезона Часть 2 Речка так и спит

Лёд есть ! А это значит можно ещё порыбачить. Продолжаем сверлить лунки в ожидании поклёвок. Ну а вечер в рыбацкой избе да под рыбацкий напиток. Что может быть лучше ! Первую часть этой поездки можно посмотреть здесь : https://youtu.be/5wGTLdByoQA На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283