ОДИН В ВЕСЕННЕЙ ТАЙГЕ Закрытие сезона Часть 3 Рыбацкая кухня Таёжный быт

Жизнь в тайге продолжается. Несмотря на капризы погоды и проливной дождь, всё таки это просто здорово. Ну а блюда со свежепойманного Хариуса — это вообще деликатес ! Часть 1 этой поездки : https://youtu.be/5wGTLdByoQA Часть 2 этой поездки : https://youtu.be/T0LisbYAzCs На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283