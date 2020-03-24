Встреча с матерью погибшего героя десантника из Удорского района

Сергей Гапликов встретился с матерью погибшего героя-десантника из Удорского района/

Сегодня, 24 марта, Глава Республики Коми Сергей Гапликов встретился с Верой Кривушевой, мамой гвардии младшего сержанта 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии Константина Кривушева, который погиб 1 марта 2000 года в неравном бою с террористами в Аргунском ущелье Чеченской Республики.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, гвардии младший сержант Кривушев Константин Валерьевич награждён орденом Мужества (посмертно).

http://rkomi.ru/news/82916/