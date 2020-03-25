Представление врио исполняющего обязанности начальника Управления Росгвардии по Республике Коми
Главе Республики Коми представлен временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Республике Коми.
Сегодня, 25 марта, Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с заместителем командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-майором полиции Андреем Бакуменко и временно исполняющим обязанности руководителя Управления Росгвардии по Республике Коми, полковником полиции Алексеем Ходоровым.
http://rkomi.ru/news/82946/