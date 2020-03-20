Организация процесса дистанционного обучения учащихся в Сыктывкаре

Сергей Гапликов и Наталья Якимова проверили организацию процесса дистанционного обучения учащихся в Сыктывкаре.

Сегодня, 20 марта, Глава Республики Коми и министр образования, науки и молодёжной политики региона посетили Лицей народной дипломатии. Опыт учреждения будет учтён при организации дистанционного образовательного процесса в школах, техникумах и колледжах республики в рамках Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16.

Напомним, такое решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства просвещения Российской Федерации в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

http://rkomi.ru/news/82767/