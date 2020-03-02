Февральский хариус Жизнь в таёжной землянке Часть 3 Завершение

На природе время летит быстро. Вроде только приехали,а уже надо собираться обратно. Три дня пролетели, как три часа. Успокаивает одно, мы знаем, что прощаемся ненадолго, и скоро обязательно сюда вернёмся ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283