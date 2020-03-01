Февральский хариус Жизнь в таёжной землянке Часть 2 Опять непогода

Год на год не приходится. Если в прошлом году хариус в этих местах клевал хорошо, то сей год не очень. Да и погода — дрянь . Но мы упорно продолжаем искать голодного хариуса. Зато как приятно после трудового дня, да ещё и в непогоду, отдохнуть в уютной землянке, возле тёплой печки. И под чарочку рыбацкого повспоминать о клёвых рыбалках. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283