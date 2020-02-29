Февральский хариус Жизнь в таёжной землянке Часть 1 Опасный лёд

Мы опять на лесной речке. На этот раз с другом .Санёк в этом сезоне впервые на зимней рыбалке. В прошлом году на этих местах мы успешно ловили хариуса. Что нас ждёт на этот раз ? На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283