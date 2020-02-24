ОДИН В ЗИМНЕЙ ТАЙГЕ 4 ДНЯ В ПОИСКАХ ХАРИУСА 3 НОЧИ В ЗЕМЛЯНКЕ Часть 4

Ну вот и 4-й завершающий день проведённый наедине с природой. Были и поклёвки и посиделки возле костра.Всё было. Я счастлив !!! И очень скоро мы сюда вернёмся !!! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283