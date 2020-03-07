Одиночный поход на таёжное озеро 3 ночи в рыбацкой избе Часть 1 Заезд

Очередной поход на рыбалку. Теперь наш путь на далёкое таёжное озеро, в котором много рыбы. Весь день ушёл на дорогу и подготовку к ночлегу. Ведь при проживании в глухой тайге, тем более когда ты один, нужно тщательно подготовится и нельзя допускать ошибок. Ну а когда всё сделано, можно и расслабиться. Ведь ужин в таёжной избе всегда самый лучший ! Заказать мотобуксировщик Ураган : https://vk.com/buks1ru скидка по промокоду : «Рыбак Коми» 4% На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283