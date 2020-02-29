ЕЩЕ не перевелись КАБАНЫ на ТАЕЖНЫХ РЕКАХ / ТРУДОВАЯ РЫБАЛКА по ХАРИУСУ
Термос Арктика — https://clck.ru/LVh9A
Друзья всем привет. Хоть на дворе и февраль, и все говорят глухозимье. Но мы решили выбраться на рыбалку, Кто давно на канале должен сразу узнать нашу любиму таежную речку. На таежной реке зимой ловится только хариус. Такого шикарного клева в феврале я не ожидал. В этот раз зимняя рыбалка удалась. Нам повезло и с погодой, и с клевом рыбы. Была поймана очень крупная особь хариуса для данного водоема. Ди и клевали в основном кабаны.Осталось подождать еще совсем немного и хариус начнет двигаться по водоему. и рыбалки станут в разы интереснее. Пришлось сделать огромное количество лунок что бы найти рыбу. Клев рыбы был наплывами. Таежная река за наши труды одарила нас рыбой. в ближайшие дни мы снова поедем на данную таежную реку и будем продолжать искать и ловить хариуса. Хариус особенно зимой любит ноги. и что бы найти хариуса зимой нужно постоянно перемещаться бурить лунки в новых местах. Смотрите наши рыбалки и все сами увидите.
Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!
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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g
Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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