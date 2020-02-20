Государственному Совету Республики Коми – 25!

юбилеем депутатов, сотрудников аппарата и ветеранов законодательного органа республики поздравил глава региона Сергей Гапликов. Торжественное собрание, посвящённое 25-летию со дня образования Госсовета Коми, состоялось сегодня, 20 февраля.

Глава Республики Коми отметил, что за прошедшие 25 лет законодательная власть региона прошла непростой путь. История формирования, становления и развития Государственного Совета неразрывно связана с переменами, происходящими в республике и стране.

За эти годы был введён институт Главы Республики Коми, произошло строгое разделение между законодательной и исполнительной ветвями власти. Были созданы Конституционный суд и Контрольно-счетная палата, учрежден институт Уполномоченного по правам человека, приняты важные законы в области местного самоуправления. В этих событиях принимали непосредственное участие депутаты Госсовета республики.

Руководитель региона подчеркнул, что Государственным Советом Республики Коми проведена большая работа по формированию региональной нормативной правовой базы, которая сегодня является основой для стабильного социально-экономического развития региона.

http://rkomi.ru/news/82023/