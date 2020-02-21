Рабочая встреча с поисковиками-добровольцами

Не пропавшие без вести. Из глубины сердца.

Сегодня, 20 февраля, глава региона Сергей Гапликов встретился с добровольцами, которые по собственной инициативе многие годы занимаются поиском фронтовиков из Республики Коми, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Поисковиков представил Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валерий Марков: «Эти люди нашли больше дивизии пропавших без вести, а это около пяти тысяч человек. К ним за помощью сегодня обращаются не только люди из нашей республики, но и из других регионов страны».

Среди поисковиков-добровольцев люди самых разных профессий. В их числе – известный в Коми журналист и краевед Анна Сивкова, сотрудник Национального архива Республики Коми, заместитель председателя правления Коми отделения Российского общества историков-архивистов Леонид Кызъюров, психолог Наталья Питюлина и бывший глава поселения Мутный Материк Усинского района Виталий Трошев.

http://rkomi.ru/news/82032/