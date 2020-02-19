Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Коми, АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес»

Правительство Коми, АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» подписали соглашение о сотрудничестве.

Предмет соглашения – совместное развитие лесного комплекса республики. Подписи в документе поставили Глава Республики Коми Сергей Гапликов, генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер и Председатель Совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк.

Документ направлен на повышение вклада лесного комплекса в экономику Республики Коми, а также на создание благоприятных условий для развития и роста бизнеса и производственного потенциала Республики Коми в области лесного хозяйства.

В частности, в рамках Соглашения стороны договорились о проведении предпроектной работы по оценке лесного фонда и инфраструктуры для определения потенциальной возможности строительства целлюлозного комбината на территории Республики Коми.

После проведения работ будет получена объективная информация о лесных ресурсах для обеспечения проекта, которая станет важным фактором в привлечении генерального инвестора в проект.

http://rkomi.ru/news/81991/