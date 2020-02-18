Рабочая встреча с контр-адмиралом Дмитрием Смирновым

Сергей Гапликов обсудил с контр-адмиралом Дмитрием Смирновым взаимодействие с Северным Флотом.

Рабочая встреча Главы Республики Коми с начальником организационно-мобилизационного управления – заместителем начальника штаба Северного Флота состоялась сегодня, 18 февраля, в Сыктывкаре.

Взаимодействие Республики Коми с Северным Флотом началось в 2015 году, с переходом республики из Западного военного округа к административно-военной территории Северного флота.

http://rkomi.ru/news/81972/