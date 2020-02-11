Совещание по мерам стимулирования охотников

Сергей Гапликов принял решение продлить выплаты вознаграждений за добычу волков и медведей.

Эффективность новой меры стимулирования охотников обсудили на рабочем совещании Главы Республики Коми с вице-премьером регионального Правительства Анатолием Князевым и министром природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Романом Полшведкиным. Совещание состоялось сегодня, 11 февраля.

Напомним, данная мера стимулирования была введена по поручению Сергея Гапликова в связи с участившимися случаями выхода диких животных к населённым пунктам. Она направлена на обеспечение безопасности жителей республики.

За последние три года численность волков на территории региона увеличилась в 3 раза по сравнению с предыдущими годами. В 2019 году в Минприроды Республики Коми зарегистрировано 96 обращений граждан по факту выхода диких животных к населённым пунктам. Это в три раза больше по сравнению с 2018 годом. По каждому обращению на места предполагаемого выхода диких животных выезжали сотрудники министерства совместно с охотпользователями.

http://rkomi.ru/news/81799/