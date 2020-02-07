Сергей Гапликов провёл рабочее совещание по вопросам реализации национальных проектов.

Глава Республики Коми заслушал доклады региональных министров, а также дал ряд поручений Правительству республики. Совещание состоялось сегодня, 7 февраля, в продолжение видеоселектора с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.

В ходе совещания Сергей Гапликов уделил особое внимание теме строительства социальных объектов, связанной с ним проблематике и вариантах решения. В частности, глава региона поручил Правительству республики подготовить предложения по упрощению процедуры строительства объектов социальной инфраструктуры, которая включает в себя вопросы разработки и согласования проектно-сметной документации, получение разрешительных документов, конкурсный отбор подрядных организаций.

http://rkomi.ru/news/81698/