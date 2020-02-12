Совещание по социокультурному центру в селе Пажга

Власти Сыктывдинского района проработают вопрос завершения строительства социокультурного центра в селе Пажга.

В 2015 году проект был заморожен, строительство объекта приостановлено. Возможность его возобновления обсудили сегодня, 12 февраля, на рабочем совещании Главы Республики Коми Сергея Гапликова с министром строительства и дорожного хозяйства региона Андреем Крикуненко, министром культуры республики Сергеем Емельяновым и руководителем администрации Сыктывдинского района Любовью Дорониной.

http://rkomi.ru/news/81825/