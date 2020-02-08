Дальняя рыбалка Палатка Алтай УП 1 Комфорт даже в лютые морозы Часть 1

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Полный надежд и ожиданий выдвигаюсь на дальнюю рыбалку. Битком забиты два корыта. Ураган тащит по глубокому снегу всё необходимое для долгого проживания в палатке на льду. Жить буду в палатке Алтай УП 1 Печка и тёплый пол тоже у этого производителя. Вот ссылка по которой можно заказать палатку Алтай, печку, тёплый пол и многое другое , что может пригодиться для проживания в лесу или на льду : https://altaicamp.com/?utm_source=youtube&utm_medium=obzor&utm_campaign=komiribak Скидка -10 % по промокоду: «Коми Рыбак»