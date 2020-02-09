Дальняя рыбалка Палатка Алтай УП 1 Комфорт даже в лютые морозы Часть 2

Палатка Алтай https://altaicamp.com/?utm_source=you… Скидка -10 % по промокоду : «Коми Рыбак» Вот и первая ночь в новой палатке при морозе -30 градусов.Если честно, было немного страшновато, но опасения были напрасными. УП Алтай 1 справилась со своими обязанностями. Тест пройден ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283