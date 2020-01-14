Вручение первых сертификатов на региональный семейный капитал при рождении первенца

Сергей Гапликов вручил первые сертификаты на региональный семейный капитал при рождении первенца.

Сегодня, 14 января, глава региона посетил Коми республиканский перинатальный центр, где ознакомился с условиями оказания медицинской помощи, пообщался с роженицами и медперсоналом, а также выполнил почётную миссию – вручил сертификаты на 150 тысяч рублей, которые выплачиваются семьям при рождении первого ребёнка.

«От всей души поздравляю вас с важным и радостным событием – рождением первенцев. Желаю вам прежде всего здоровья, это самое главное, а также успехов в воспитании детей, чтобы они вас только радовали, чтобы меньше было проблем, взаимопонимания родственников, поддержки. С наступившим Новым годом, всего самого доброго и божьего благословения!», — пожелал Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/81232/