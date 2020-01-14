Сергей Гапликов приветствовал участников и гостей фестиваля «Василей – 2020».

Сегодня, 13 января, в селе Усть-Кулом открылся XXVII Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей». Глава Республики Коми пожелал исполнителям и композиторам успешного выступления, а также поздравил жителей региона с наступающим Старым Новым годом.

«Рад приветствовать всех участников и гостей 27-ого фестиваля современной коми песни «Василей». За все эти годы конкурс развивался, становился всё ярче и краше, набирал силу. Сегодня это настоящий праздник любви к родной земле, традициям, языку и культуре предков с богатым культурным содержанием. Мы все сегодня собрались, чтобы поболеть за наших конкурсантов и, конечно, насладиться талантливым исполнением, звучанием прекрасных произведений. Желаю всем участникам «Василея» ярких и удачных выступлений, всем нам — замечательного вечера», — отметил Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/81227/

http://rkomi.ru/news/81228/