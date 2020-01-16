Рабочее совещание по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов

Нацпроект «Здравоохранение»: в Коми построят 129 ФАПов.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл сегодня, 16 января, рабочее совещание, по итогам которого профильным министерствам дан ряд поручений по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов.

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России Владимир Путин потребовал «сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья». Перед регионами в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» стоит задача в полном объёме завершить развёртывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. В Республике Коми необходимо обновить 129 ФАПов.

http://rkomi.ru/news/81260/