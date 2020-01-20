Рабочая встреча с Игорем Шпектором

Игорь Шпектор поддержал инициативы Правительства Коми по разработке Плана развития Воркуты и Инты.

Напомним, в соответствии с поручением Президента России проект стратегического документа Правительством региона подготовлен и направлен на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти. По этой теме состоялась рабочая встреча Главы Республики Коми Сергея Гапликова с председателем комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорем Шпектором.

В рабочей встрече также приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр финансов Галина Рубцова, министр экономики Республики Коми Константин Плехов, первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Виталий Поправка.

http://rkomi.ru/news/81287/