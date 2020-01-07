ТРУДОВАЯ ОХОТА НА ТЕТЕРЕВА КОСАЧ ДОБЫТ !

Добыть косача без масхалата , без лыж и по глубокому снегу это непросто. Семь потов сойдёт. Но тем ценнее добыча, чем труднее она достаётся. Предлагаю вашему вниманию кадры охоты на тетерева. Снято в декабре 2019 года. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь каналу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283