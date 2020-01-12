РЕАНИМАЦИЯ ПАЛОК ЭКСПЕРИМЕНТ УСТАНОВКА ХИТРЫХ ПРОДОЛЬНИКОВ

Когда в глухозимье рыба перестаёт клевать, то начинаешь экспериментировать. А вдруг ? Закинули «хитрые» продольники. Посмотрим, что получится . На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам : Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимний хариус : https://www.youtube.com/playlist?list… Налим : https://www.youtube.com/playlist?list… Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь каналу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283