Совещание по мерам защиты от завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции

В Коми приняты дополнительные меры защиты от завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Сегодня, 28 января, Глава Республики Коми Сергей Гапликов утвердил региональный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, на территории региона.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» региональные планы соответствующих мероприятий должны быть утверждены во всех субъектах страны.

По этой теме Сергей Гапликов провёл сегодня рабочее совещание с Главным государственным санитарным врачом по Республике Коми Людмилой Глушковой и министром здравоохранения Республики Коми Дмитрием Березиным.

http://rkomi.ru/news/81510/