Подписание соглашения между Правительством Республики Коми и АО «РУСТИТАН»

Правительство Коми и АО «РУСТИТАН» договорились о строительстве в республике горно-металлургического комплекса.

Сегодня, 27 января, Глава Республики Коми Сергей Гапликов и президент Группы компаний «РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ РЕСУРСЫ» Анатолий Ткачук подписали соглашение между Правительством региона и компанией о строительстве вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения.

http://rkomi.ru/news/81459/