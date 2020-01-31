Рабочая встреча с мэром Сыктывкара Натальей Хозяиновой

Октябрьский проспект в Сыктывкаре не будут перекрывать полностью.

В период ремонта подземных коммуникаций, которые проходят под проезжей частью проспекта, двустороннее движение сохранится. Такое решение принято сегодня, 31 января, по итогам рабочей встречи Главы Республики Коми Сергея Гапликова с мэром Сыктывкара Натальей Хозяиновой.

Октябрьский проспект планировалось полностью перекрыть 3 февраля, что могло привести к транспортному коллапсу. В ситуацию вмешался Сергей Гапликов. Глава региона обратился к руководству администрации города с просьбой совместно с общественностью и экспертами проработать все возможные решения этой задачи и выбрать наиболее оптимальное.

http://rkomi.ru/news/81549/