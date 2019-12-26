Михаил Порядин по поручению Главы Республики Коми провёл заседание Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений.

Одной из главных тем встречи стала реализация патриотических и духовно-просветительских проектов.

Министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева озвучила итоги реализации государственной национальной политики на территории региона в 2019 году и приоритетные задачи на 2020 год.

Сегодня в приоритете находится патриотическая деятельность, основанная на традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Особенно эта тема актуальна в подготовке и проведении мероприятий к 75-летию Великой Победы.

http://rkomi.ru/news/81056/